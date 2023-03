Mario Kart 8 Deluxe passe en version 2.3.0 avec la vague 4 du Pass circuits additionnels - Tous les détails

Les Coupe Fruit et Boomerang viennent de débarquer dans la quatrième vague du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe depuis le 9 mars dernier et avec elle, s'est glissée la mise à jour 2.3.0 pour l'ensemble du jeu. Comme d'habitude, Nintendo n'a pas simplement déployée les 8 nouveaux circuits (et un nouveau personnage cette fois-ci) mais a profité de l'occasion pour corriger quelques problèmes. Voici la liste de tous les changements apportés par cette mise à jour 2.3.0 :

Prend désormais en charge les DLC payants : Mario Kart 8 Deluxe - Pass circuits additionnels vague 4 (deux coupes, huit parcours et un personnage, Birdo). Général Amélioration des performances de certains personnages et des personnalisations de véhicules.

Le joueur peut désormais voir le rétroviseur lorsqu'il tourne, s'écrase ou se transforme en Bullet Bill.

Si le joueur utilise une Super Étoile ou un Boo en même temps qu'il est frappé par la foudre, son kart ne s'écrasera pas et ne deviendra pas petit.

Les karts peuvent sauter par-dessus la clôture lorsqu'ils sautent d'un Whomp dans la course Berlin.

Ajout d'un champignon d'or aux objets personnalisés dans le mode Policier contre Voleur.

Ajout du bouton "Pass circuits additionnels" au menu principal. Si un joueur n'a pas le pass pour le parcours de stimulation, un lien vers le Nintendo eShop s'affichera. Problèmes corrigés Correction d'un problème où, lorsque le kart du joueur devenait petit après avoir été frappé par la foudre, il glissait sur le sol.

Correction d'un problème où, lorsque le kart du joueur heurtait un mur, il était emporté par Lakitu même s'il n'avait pas quitté le parcours.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas frapper un adversaire avec une carapace rouge lorsque cet adversaire sautait sur un demi-tuyau.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas dériver après avoir sauté et atterri dans un demi-tuyau.

Correction d'un problème permettant au joueur d'utiliser un autre objet que Boo juste après avoir utilisé Boo.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas lancer un boomerang après l'avoir attrapé et qu'il soit entré dans le deuxième emplacement d'objet.

Correction d'un problème où, lorsqu'un personnage joueur frappait le Poulpe dans le 8 d'un adversaire, il avait de l'encre qui giclait sur lui même s'il utilisait la Super Étoile.

Correction d'un problème où, lorsque le joueur arrête de regarder le rétroviseur, l'encre disparaissait momentanément même s'il avait de l'encre de Poulpe sur lui.

Correction d'un problème où, lorsque le joueur est frappé par un obus rouge en même temps qu'il se transforme en Bullet Bill, il sort du parcours.

Correction d'un problème où, à l'escalator du Supermarché Coco, il y avait une erreur de communication lorsqu'un personnage ne pouvait pas avancer.

Correction d'un problème lors de la transformation en Bullet Bill dans le désert sec de N64, où le personnage glissait sur le sol.

Correction d'un problème où le personnage restait coincé sur les poteaux du pont juste avant et après la ligne de départ dans Londres.

Correction d'un problème où, sur les sols ondulés de la route arc-en-ciel 3DS, le personnage pouvait être poussé loin de la trajectoire.