Mario Kart 8 Deluxe - Quels personnages voudriez-vous voir ajoutés au casting ?

Alors qu'il ne reste plus qu'une seule vague de circuits supplémentaires à venir pour Mario Kart 8 Deluxe et son Pass circuits additionnels, il ne reste aussi que deux slots de personnages encore disponibles pour venir compléter le casting déjà bien étoffé du jeu.

Si tout est encore possible (avec l'ajout de Link via les DLC de Mario Kart 8 sur Nintendo Wii U et des Inklings via la mise à jour Deluxe du jeu en passant sur Nintendo Switch) au niveau des univers Nintendo, nous aimerions savoir quels sont vos prédictions et vos souhaits pour ces 2 prochains personnages. Qui est digne, selon vous, d'intégrer le casting Mario Kart 8 Deluxe après Birdo, Kamek, Flora Piranha et Wiggler ?