Mario Kart 8 Deluxe continue de dominer les meilleures ventes de jeux en France

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Et une nouvelle fois, pour la semaine du 24 février au 1er mars 2020 c'est Mario Kart 8 Deluxe qui s'octroie la première ,place du top français. Cela fait désormais dix semaines consécutives que ce titre phare de la console, sort i en avril 2017 , a fait un retour fracassant dans le top et qu'il n'y bouge plus. Il est suivi par autre long seller du top, Luigi's Mansion 3 et par New Super Mario Bros. U Deluxe qui va et qui vient. En quatrième place on trouve FIFA 20 dans sa version PS4 et, surprise en cinquième place, Minecraft : Nintendo Switch Edition se rappelle à notre bon souvenir. A noter que du côté du top 3DS on retrouve des jeux en rapport avec l'actualité des dernières sorties sur Nintendo Switch...

Retrouvez ce top et celui de la 3DS ci-dessous ou sur le site du S.E.L.L.

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 24 février au 1er mars 2020