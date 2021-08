Une cartouche Mario Bros. NES mise aux enchères explose les records avec une vente à 2 millions de dollars

Dire qu'il fut un temps où nous étions petits et que que nous maltraitions nos cartouches NES en soufflant goulument à l'intérieur pour les faire fonctionner... Alors que l'année dernière ont s'exclamait devant un Mario Bros. vendu dans sa boîte au prix de 114.000$, les enchères de jeu vidéo ont atteint des sommets à la limite du ridiculement excessif comme l'atteste cet exemplaire de The Legend of Zelda sur NES, vendu 870.000$.

Mais un nouveau record scandaleusement grand a une nouvelle fois été établi ces derniers jours avec la mise aux enchères d'un nouvel exemplaire de Mario Bros., qui a trouvé preneur pour la somme de 2 millions de dollars... 2.000.000$ ! Inutile de vous préciser qu'à ce tarif, la cartouche est encore sous scellé, et son état impeccable pour justifier un tel prix.

L'acheteur (souhaitant rester anonyme) a ainsi battu le dernier record en date, détenu par un exemplaire de Super Mario 64 vendu 1,56 millions de dollars le mois dernier. Et après on se demande pourquoi les gens de nos jours achètent leurs jeux en double pour les garder sous blister...

Source : Nytimes