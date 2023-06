Animal Crossing: New Horizons - Le nouveau manga "L'île de la détente" est disponible en magasin

Si vous avez déjà retourné Animal Crossing : New Horizons mais que vous voulez tout de même pousser l'aventure encore plus loin.il reste encore la solution des mangas. Après le manga Animal Crossing: New Horizons - Le journal de l'île, une nouvelle série dénommée Animal Crossing: New Horizons - L'île de la détente est désormais disponible aux éditions Soleil Manga.

Un beau jour, une petite fille prénommée Hana se perd et se retrouve comme par magie sur ce qui semble être une île déserte ! Néanmoins, elle va très vite y croiser de très sympathiques résidents qui l'accueilleront à bras ouverts. Elle devra apprendre à pêcher ou encore à fabriquer ses propres objets pour vivre la plus belle des vies sur cette île de la détente...