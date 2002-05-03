Luigi's Mansion : l'inoubliable jeu GameCube revient sur Nintendo Switch 2 via les Nintendo Classics

Après The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football et Chibi-Robo!, un autre jeu GameCube s'apprête à revenir sur Nintendo SWITCH 2 pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Et c'est un jeu de circonstance puisqu'il s'agit de Luigi's Mansion, un classique de la console cubique sorti en 2001/2002 et qui arrivera pile-poil pour Halloween, le 30 octobre prochain .(avec en prime la bande originale du jeu sur Nintendo Music)

Grâce à cette sortie, les trois opus de Luigi's Mansion seront désormais disponibles sur Nintendo Switch 2, en attendant, on l'espère, un épisode 4.

Retrouvez ci-dessous une première vidéo ainsi que la présentation originale du jeu, et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Présentation originale de Luigi's Mansion sur GameCube.

C'est lui... Luigi !! Le moment est venu pour Luigi de sortir de l'ombre que lui fait souvent son grand frère et d'apparaître sous les feux des projecteurs dans le titre accompagnant le lancement de la console de salon Nintendo de nouvelle génération : le GameCube. Ce jeu fondé sur le frisson a été produit en interne chez NCL, à Kyoto, au Japon, sous la supervision du légendaire producteur de jeu qu'est Shigeru Miyamoto, et possède tous les atouts nécessaires pour un nouveau classique de Miyamoto. Luigi's Mansion devrait connaître un beau succès car il est l'un des titres les plus attendus à l'occasion du lancement européen. Toute l'aventure tourne autour de Luigi, le frère souvent oublié de Mario, et de sa quête visant à résoudre les mystères d'un manoir hanté et à retrouver Mario, qui a disparu dans les entrailles de cette vieille demeure. Luigi devra progresser dans cette maison, salle après salle, en résolvant des énigmes en chemin. Très vite, Luigi tombera sur quelques-uns des habitants ectoplasmiques du manoir. Ceux-ci, de tailles et de formes très diverses, ne manquent pas de personnalité. Heureusement, Luigi sera secouru par l'excentrique professeur K. Tastroff qui lui apprendra tout des mystères de cette demeure. Le professeur deviendra le conseiller de Luigi durant le jeu et lui apportera son aide par l'intermédiaire du Game Boy "Horror", un Game Boy modifié permettant de consulter le plan du jeu, les objets recueillis, etc. Gad prèsentera à Luigi son aspirateur très spécial, le Poltergust 3000, qui occupe une place centrale dans le jeu. La lampe torche de Luigi permettra de figer les fantômes afin que l'aspirateur puisse les avaler. Mais les fantômes ne se laisseront pas faire et se battront pour conserver leur liberté. Luigi devra rester à distance et, à l'instar d'un pêcheur vis-à-vis de sa prise, devra "remonter" chaque fantôme. Le jeu comprend un mode d'entraînement très complet qui vous permettra de découvrir toutes les ficelles de la capture de fantôme. Les commandes deviendront rapidement une seconde nature et le jeu constituera une excellente introduction à la manette du GCN et à ses multiples usages. Si vous parvenez à terminer Luigi's Mansion, vous serez à coup sûr un maître de la manette du GameCube. Après avoir quelque peu progressé dans la partie, vous aurez la possibilité d'améliorer l'aspirateur. Il pourra alors aspirer puis souffler des "substances" aussi diverses que l'eau, le feu et la glace, ce qui sera indispensable à la résolution de certaines énigmes du jeu. Avec plus de 55 salles à explorer, des tonnes de fantômes différents à capturer et l'apparition (sans jeu de mots) de quelques-uns des personnages préférés de Mario Bros., ce jeu a tout ce qu'il faut pour devenir un hit auprès des joueurs dès son arrivée sur le sol européen.

Notez que d'autres classiques devraient être ajoutés sur l'application Nintendo Classics - GameCube dans les semaines à venir comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent .

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

