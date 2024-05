Luigi's Mansion 2 HD : nouveau trailer Nintendo Switch du classique de la 3DS

Sorti en 2013 , Luigi's Mansion 2 est incontestablement l'un des meilleurs jeux de la 3DS. Riche et varié, long et complet avec en prime, une belle utilisation de l'effet 3D, le titre de Next Level Games fait véritablement honneur au titre original de la GameCube. C'est donc une valeur sûre qui s'apprête à revenir le mois prochain sur Nintendo Switch.

En attendant de pouvoir (re)découvrir cette petite pépite, Nintendo vient de publier un nouveau trailer qui nous montre le début du jeu. Enjoy.

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est attendu le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

