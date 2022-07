LIVE A LIVE – Nintendo nous dévoile les coulisses de l'enregistrement de sa chanson "Go! Go! Steel Titan!"

Toujours prévu pour le 22 juillet prochain , LIVE A LIVE profite de ses derniers instants de communications avant sa sortie pour nous dévoiler les coulisses de l'enregistrement de son hit "Go! Go! Steel Titan!" réimaginé par M. Tokita, Mme Shimomura et M. Kageyama à l'occasion de la sortie de ce remake.

Grâce à cette courte vidéo traduite en français par Nintendo France, vous aurez le privilège d'avoir une traduction en temps réel des paroles de cette chanson. De quoi rajouter de la hype avant la sortie du jeu. Une démo est toujours disponible sur l'eShop pour ceux qui désireraient tester le jeu avant de céder.

Découvrez comment M. Tokita, Mme Shimomura et M. Kageyama ont redonné vie à « Go! Go! Steel Titan! » en entrant dans les coulisses de l'enregistrement de ce classique. Live A Live arrive le 22 juillet sur Nintendo Switch !