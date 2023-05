LIVE A LIVE pourrait avoir droit à une suite si le succès est au rendez-vous

Initialement sorti en 1994 sur Super Nes, LIVE A LIVE est ressorti sur Nintendo Switch le 22 juillet dernier . Si les fans attendaient désespérément cette ressortie, ils attendent désormais aussi désespérément une suite.

Dans une vidéo Foire Aux Questions publiée par Square Enix, le producteur du jeu, Takashi Tokita, a répondu à cette épineuse question.

L'espoir est donc permis, d'autant plus que le jeu s'est très bien vendu sur Nintendo Switch. Par ailleurs, Takashi Tokita avaot mentionné qu'il y avait eu des projets de suite à LIVE A LIVE sur Nintendo DS, mais que faute d'élan de la part des fans, les projets étaient tombés à l'eau. Noté 7.5/10 dans nos colonnes par l'ami Lotario, Live A Live est un jeu aussi généreux que magnifique. Cliquez-ici pour en lire le test complet.

How did the manga artists influence the worlds of Live A Live? Which extra era would the team love to add? Could there ever be a Live A Live II?



Producer Takashi Tokita returns to answer more of your #LiveALiveQuestions!



The game is out now on PlayStation 5, PS4, and Steam. pic.twitter.com/ukGAKNoRfA