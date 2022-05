LIVE A LIVE dévoile "Le futur proche", "La Fin du Japon d'Edo" et "Le Far West" en vidéo

Après avoir dévoilé "La Chine impériale" et "La préhistoire", deux des périodes du jeu, puis répondu à quelques questions sur son développement, Live A Live, le JRPG culte de Takashi Tokita, toujours attendu le 22 juillet prochain sur Nintendo Switch revient vers nous pour présenter trois nouvelles périodes.

Le futur proche

Utilisez vos pouvoirs secrets pour luttez contre un gang maléfique et menez l'enquête sur un mystérieux kidnapping dans l'un des nombreux récits de LIVE A LIVE.

Fin du Japon d'Edo

Glissez-vous dans la peau d'un shinobi et infiltrez un château truffé de pièges pour accomplir votre mission dans l'un des nombreux récits que proposera LIVE A LIVE.

Le Far West

Voyagez dans le Far West et affrontez un terrible gang de hors-la-loi dans l'un des nombreux récits que vous retrouverez dans LIVE A LIVE.

Il ne nous restera plus qu'à découvrir via de nouvelles bandes-annonces les deux périodes du jeu restantes à savoir le "Présent" et le "futur lointain". Nul doute que ces périodes seront dévoilées en bonne et due forme d'ici la sortie du jeu le 22 juillet prochain .