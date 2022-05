Live A Live - Takashi Tokita (le directeur du jeu) parle du développement de ce remake

Très longtemps attendu et jusqu'alors inédit en Europe, le remake du jeu culte Live A Live est prévue pour le 22 juillet prochain sur Nintendo Switch (sur l'eShop ou en version boîte). Sa date de sortie approchant, les développeurs du remake de ce jeu culte sorti en 1994 sur Super Nes ont répondu à quelques questions du magazine Japonais Famitsu. Du choix de la HD-2D au développement de ce remake en passant par la durée d'une telle entreprise, ces quelques informations devraient rassurer les fans qui attendent ce jeu. En voici la traduction :

Cela fait environ 28 ans que le jeu est sorti sur Super Famicom, et maintenant que le remake HD-2D très attendu a été annoncé, pourriez-vous commencer par expliquer comment vous en êtes arrivé à développer le remake ? Tokita : J'ai poussé plusieurs fois en interne pour un remake ou une suite, mais les circonstances n'ont jamais tout à fait fonctionné et l'idée a été abandonnée. L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons pu créer le remake est que nous avons rejoint l'équipe de M. Asano, qui était responsable du RPG HD-2D Octopath Traveler, il y a quatre ans. Lors de la planification du projet, nous nous sommes demandé si nous pouvions utiliser HD-2D pour créer un remake de Live A Live, et après en avoir discuté avec eux, nous en avons fait une réalité. En tant qu'observateur extérieur, Octopath Traveler m'a fait une très grande impression. Cela m'a fait réaliser qu'une sorte de remake était possible. Je pense qu'un remake complet en 3D du jeu aurait trop changé l'apparence du jeu, mais un remake HD-2D fusionne la beauté du pixel art avec les effets uniques possibles avec la 3D. Il y a plusieurs intrigues dès le départ dans Live A Live. Les sections de science-fiction pourraient être mieux adaptées à la 3D, tandis que l'art dessiné à la main peut être utilisé pour mettre en évidence des éléments plus importants. HD-2D permet une grande variété, ce que nous avons gardé à l'esprit dès le début du développement. Quand le développement du remake a-t-il commencé ? Tokita : Début 2019, et cela nous a pris trois ans. Bien que cela fasse trois ans, le cycle de développement est plus court par rapport à la durée de développement d'un jeu en HD-2D . Le développement d'autres jeux utilisants cette technonologie ont-ils permis de réduire le temps de développement ? Tokita : Oui, mais la raison principale est que nous avons opté pour la HD-2D dès le départ et que nous n'avons pas passé de temps à explorer d'autres styles artistiques. Décider si nous devrions opter pour la 2D ou la 3D dans la seule pré-production prend environ six mois et le fait que nous n'ayons pas eu le temps pour cela était un gros problème. Nous n'avions aucun doute qu'un remake HD-2D serait un bon ajustement avec l'original Super Famicom. Cependant, quand est venu le temps de l'implémenter, Live A Live avait un système différent pour chacun des scénarios du jeu, ce qui s'est avéré plus difficile que prévu. Pour couronner le tout, c'était en pleine pandémie. Le COVID-19 battait son plein alors que nous entrions dans les étapes de pré-production et de production. Être au milieu d'une pandémie signifiait qu'il nous a fallu un certain temps pour terminer le projet. Quelle a été la partie la plus chronophage du processus de développement ? Tokita : Les ajustements fins comme la fin du Japon d'Edo et l'arc de la Préhistoire ont pris beaucoup de temps. Nous avons fait les animations de mouvements conformément à la façon dont nous avions fait les choses auparavant, mais le personnel en charge du pixel art a tellement aimé Live A Live qu'il a dessiné deux fois plus de mouvements que prévu. Même pendant la période de développement, tout le monde avait 1,5 fois plus de passion et d'élan. Nous avons pu nous développer passionnément jusqu'au bout et cela s'est avéré être quelque chose au-delà de nos attentes. J'espère que tout le monde attendra la version finale avec impatience !

Ainsi nous apprenons donc que le choix de refaire le jeu en HD-2D était clair dès le départ et que le développement de ce remake a pris 3 années complètes afin de recréer complètement le jeu, de la meilleure manière possible et en utilisant à bon escient cette nouvelle technologie. De quoi espérer un excellent remake d'un jeu culte rendant hommage au jeu original et aux fans du titre.