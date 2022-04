LIVE A LIVE dévoile "La Chine impériale" et "La préhistoire" deux des périodes du jeu avec de nouvelles bandes-annonces

Originellement sorti en 1994 , Live A Live le RPG légendaire de la Super Famicom jamais sorti du Japon s'apprête à débarquer pour la première fois chez nous, sur Nintendo Switch, grâce à un sublime remake HD-2D dont les développeurs de Square Enix ont le secret. Pour présenter le jeu, toujours totalement inédit chez nous hors importation et émulation, Nintendo nous propose aujourd'hui de revenir sur deux des sept périodes qui composent le jeu afin d'expliquer les mécaniques de celui-ci. Au menu du jour, "La Chine Impériale" et "La préhistoire".

La Chine impériale :

Transmettez votre sagesse à trois jeunes disciples dans l'espoir de trouver votre digne successeur. La Chine impériale est l'une des sept périodes à découvrir dans LIVE A LIVE, qui arrivera le 22 juillet sur Nintendo Switch.

La préhistoire :

Battez-vous pour survivre dans un monde sans paroles ! La préhistoire n'est qu'une des sept périodes à découvrir dans LIVE A LIVE, disponible le 22 juillet sur Nintendo Switch.

Il ne nous restera plus qu'à découvrir via ce type de bande-annonce les cinq périodes du jeu restantes à savoir le "Far West", la "Fin du Japon d'Edo", le "Présent", le "Futur proche" et le "futur lointain". Nul doute que ces périodes seront dévoilées en bonne et due forme d'ici la sortie du jeu le 22 juillet prochain .

La légende revient à la vie ! LIVE A LIVE, originellement sorti sur Super Famicom au Japon, revient à la vie sur Nintendo Switch ! Le RPG légendaire arrive pour la première fois en Occident dans un style HD-2D semblable à ceux d'OCTOPATH TRAVELER et de TRIANGLE STRATEGY. Rencontrez sept héros aux talents différents à travers sept périodes distinctes et découvrez de choquantes révélations en suivant leurs histoires dans l'ordre que vous voulez : Préhistoire : le membre d'une tribu entre dans l'âge adulte dans un monde sans paroles.

Far West : un vagabond dont la tête est mise à prix lutte pour sa survie.

Chine impériale : un maître de kung-fu est en quête d'un digne successeur.

Fin du Japon d'Edo : un shinobi embarque pour une mission secrète.

Présent : un artiste martial cherche à devenir le plus fort n'ayant jamais existé.

Futur proche : un jeune doté de pouvoirs psychiques combat contre le mal.

Futur lointain : un robot à peine construit est pris dans une tragédie spatiale. Ce remake, qui inclut des musiques remastérisées par la compositrice du jeu original Yoko Shimomura et est produit par Takashi Tokita (le réalisateur de la version Super Famicom), conserve tous les aspects que les joueurs de la version originale ont aimés et est également conçu pour être accessible aux néophytes.