Little Nightmares III sortira en octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous étiez absent hier soir pour le showcase de Little Nightmares, vous serez ravis d'apprendre que nous avons enfin une bonne nouvelle concernant la sortie de Little Nightmares III. Les joueurs pourront ainsi découvrir les aventures de Low et Alone à partir du 10 octobre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir les derniers trailers du jeu ci-dessous. Et pour les amoureux de physique, Bandai Namco a également dévoilé la sortie d'une édition collector dénommée Edition Spirale.

Lancez-vous dans une nouvelle aventure dans le monde unique de Little Nightmares. Dans Little Nightmares III, vous accompagnez Low et Alone, dans leur voyage vers la sortie du Nulle-Part. Perdus au cœur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d'illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre.



Pour la première fois, affrontez vos peurs d'enfant à deux en mode coopération en ligne ou faites-leur face en solo avec un compagnon IA.