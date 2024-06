Little Nightmares III repoussé à 2025

D'abord annoncé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2023 pour une sortie cette année 2024 , Little Nightmares III vient d'annoncer avoir finalement un peu de retard. En effet, le troisième épisode développé par Supermassive Games (après les deux premiers développés par Tarsier Studios) ne verra finalement le jour que durant l'année 2025 sans précision de période pour des raisons de qualité. Le studio souhaitant délivrer la meilleure expérience possible aux joueurs et ne pourra pas tenir des délais aussi courts. Nous aurons cependant l'occasion d'en apprendre plus sur Little Nightmares III dans les mois à venir, probablement lors de la Gamescom 2024 .

Depuis l'annonce de Little Nightmares III à la Gamescom l'année dernière, nous avons été ravis de voir notre communauté bouillonner d'excitation et d'impatience. Les équipes de Supermassive Games et de Bandai Namco Europe ont travaillé d'arrache-pied pour offrir la meilleure expérience possible au prochain opus de la franchise. Bien que nous soyons impatients de vous voir revenir dans le Nowhere, nous voulons aussi nous assurer que nous apportons au jeu le soin et l'amour qu'il mérite. La qualité est une priorité absolue pour nous, et nous savons que vous êtes du même avis. C'est pourquoi nous avons pris la décision de repousser la sortie du jeu à 2025. Nous vous en dirons plus sur Little Nightmares III cet été, alors soyez indulgents et attendez avec impatience les prochaines mises à jour. En attendant, nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre soutien constant.

Dans Little Nightmares III, les deux protagonistes principaux, Low et Alone, devront voyager à travers la Spirale à la recherche d’un moyen de sortir de Nulle-Part. Leur voyage commence à Necropolis, un endroit particulier, sorti des sables du désert et alimenté par des rafales de vent. Elle a été décrite comme une ville d’énergie éternelle et de mort certaine. Elle était autrefois habitée par les Dwellers, mais de nos jours, l'ancienne métropole est plutôt une ville fantôme où les deux enfants devront éviter plusieurs dangers, dont le Bébé Monstrueux.

Little Nightmares III sera jouable en coopération en ligne pour la première fois dans la franchise, permettant aux joueurs d'incarner chacun l'un des deux nouveaux personnages, Low ou Alone, dans ce monde effrayant. Le jeu sera également entièrement jouable en solo, l'IA contrôlant le second personnage.