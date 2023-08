Little Nightmares III sortira en 2024 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch - Premier trailer et tous les détails

C'est la première annonce de l'Opening Night Live 2023 diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) et c'est une belle surprise. Après Little Nightmares (initialement sorti en 2017 ) et Little Nightmares II (sorti en 2021 ), Bandai Namco remet le couvert avec Little Nightmares III. A première vue, il s'agit toujours d'un jeu mêlant la réflexion à la plateforme dans un univers à mi-chemin entre La Cité des Enfants Perdus et Tim Burton. Cette fois-ci, le jeu mettra en avant deux nouveaux personnages Low et Alone qui devront survivre ensemble dans un monde étrange rempli de pièges et d'illusions. le jeu pourra se jouer seul (avec le second personnage dirigé par l'IA) ou à deux en mode coopération en ligne.

Notez que contrairement aux deux premiers épisodes, Little Nightmares III n'est pas développé par le studio suédois Tarsier Studios (qui a notamment développé l'exclusivité Nintendo Switch, The Stretchers) mais par le studio anglais Supermassive Games.

Retrouvez sur cette page le premier trailer et une présentation de Little Nightmares III dont la sortie est prévue en 2024 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch.

Lancez-vous dans une nouvelle aventure dans le monde unique de Little Nightmares. Dans Little Nightmares III, , vous accompagnez Low et Alone, dans leur voyage vers la sortie du Nulle-Part. Perdus au cœur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d'illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre.

Pour la première fois, affrontez vos peurs d'enfant à deux en mode coopération en ligne ou faites-leur face en solo avec un compagnon IA. Caractéristiques principales Affrontez vos peurs d'enfant ensemble

Choisissez entre deux personnages inédits, chacun équipé de leurs propres objets emblématiques.

Jouez en solo avec l'IA ou à deux en mode coopération en ligne pour résoudre ensemble les énigmes qui se présenteront à vous et vous défendre contre de petits ennemis. Parcourez un nouveau monde rempli d'illusions Embarquez dans une aventure au cœur de la Spirale et de ses terres dystopiques.

Découvrez une multitude de lieux uniques : le mystérieux désert de la Nécropole, une fête foraine des plus perturbantes, une usine lugubre et bien d'autres.

Échappez à de nouveaux ennemis allant de scarabées menaçants à un bébé géant, et bien plus encore. Suivez l'aventure de Low et Alone Rencontrez Low et Alone, et apprenez-en plus sur le garçon au masque de corbeau et la fillette aux couettes.

Guidez les deux amis à travers ce monde menaçant et aidez-les à trouver la sortie du Nulle-Part.

