Little Nightmares III - Nouveau trailer et date de sortie repoussée à 2025

Bandai Namco nous dévoilent cette semaine un nouveau trailer de Little Nightmares III. Cette dernière lève le voile sur les lieux et les résidents de la Spirale et met l’accent sur le travail d’équipe et l’amitié de Low et Alone, qui doivent résoudre ensemble diverses énigmes pour échapper aux nombreuses menaces du Nulle-Part. Initialement espéré pour l'année 2024, le trailer dévoile une nouvelle fenêtre de sortie calée à un vague 2025 .

Dans Little Nightmares III, les joueurs accompagnent Low et Alone dans leur voyage vers la sortie du Nulle-Part. Perdus au cœur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d’illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Little Nightmares III permettra aux joueurs d’explorer la Spirale en solo avec un compagnon IA ou à deux en mode coopération en ligne.