Little Nightmares III ne permettra pas aux joueurs de jouer en coopération sur le même écran

Malgré ce que sa bande-annonce laissait à penser, Little Nightmares III n'intégrera pas de coopération sur le même écran en local pour deux joueurs. La coopération présente dans le jeu, et pour la première fois dans la série, ne sera possible que via le online, il ne sera tout bonnement pas possible de jouer au jeu sur le même écran avec un ami. Wayne Garland, directeur du jeu chez Supermassive en a dévoilé la raison au média américain GamesRadar :

On nous a posé des questions sur la coopération en ligne et sur le local sur le même écran. Nous y avons songé, mais pour revenir à l'atmosphère et à l'immersion que nous essayons de susciter dans Little Nightmares, je pense qu'il était important pour nous de nous en tenir uniquement à la coopération en ligne plutôt qu'aux aspects traditionnels.

Une explication assez fumeuse pour l'absence d'une fonctionnalité pourtant demandée. Que pensez-vous de ces explications ?