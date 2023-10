Little Nightmares III révèle ses secrets dans une nouvelle vidéo de gameplay

L'aventure Little Nightmares n'est pas prête de s'arrêter avec la sortie courant 2024 du troisième opus, sobrement intitulé Little Nightmares III. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Bandai Namco nous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle vidéo nous présentant 18 minutes de gameplay en coopération pour nous immerger dans les profondeurs de Necropolis.

Dans Little Nightmares III, les deux protagonistes principaux, Low et Alone, devront voyager à travers la Spirale à la recherche d’un moyen de sortir de Nulle-Part. Leur voyage commence à Necropolis, un endroit particulier, sorti des sables du désert et alimenté par des rafales de vent. Elle a été décrite comme une ville d’énergie éternelle et de mort certaine. Elle était autrefois habitée par les Dwellers, mais de nos jours, l'ancienne métropole est plutôt une ville fantôme où les deux enfants devront éviter plusieurs dangers, dont le Bébé Monstrueux.

Little Nightmares III sera jouable en coopération en ligne pour la première fois dans la franchise, permettant aux joueurs d'incarner chacun l'un des deux nouveaux personnages, Low ou Alone, dans ce monde effrayant. Le jeu sera également entièrement jouable en solo, l'IA contrôlant le second personnage.