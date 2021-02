Little Nightmares II - L'illusionniste Derren Brown nous dévoile l'univers du jeu dans un trailer captivant

Que sont exactement les cauchemars ? En voilà une question dont la réponse est difficile à trouver encore de nos jours, et pourtant, si ils ne sont jamais agréables à vivre, certains éprouvent du plaisir à voir cette manifestation onirique prendre forme dans l'univers du jeu vidéo. À l'occasion de la sortie de Little Nightmares II , Bandai Namco a fait appel à l'illusionniste et mentaliste Derren Brown afin de répondre à cette question dans un trailer dédié au jeu.

Que ce soit le personnage en lui même, le cadre ou les images du jeu, le trailer en lui-même est étrangement fascinant à regarder. Nous vous laissons d'ailleurs juger de cela par vous même. Pour rappel, Little Nightmares II est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 11 février 2021 .