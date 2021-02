Little Nightmares II vous souhaite de faire de beaux rêves dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Nous sommes désormais à quelques heures de la sortie de Little Nightmares II sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, Nintendo et Bandai Namco nous ont préparé un ultime trailer de présentation. Ce dernier nous permet de découvrir de nouvelles images du jeu, accompagnées des premiers retours de la presse qui a pu poser les mains sur le jeu un peu en avance. En attendant la disponibilité de Little Nightmares II ce jeudi 11 février sur Nintendo Switch en format physique et dématérialisé, nous vous laissons visionner ce trailer, et vous souhaitons de faire de beaux rêves...