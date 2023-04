La franchise Little Nightmares a dépassé les 12 millions d'unités écoulées

Si aujourd'hui on prend presque pour acquis le fait que certains licences les plus connues deviennent rapidement des million seller, ce challenge est un véritable parcours du combattant pour les nouvelles licences arrivant sur le Marché. Produite par Bandai Namco Europe et développé par Tarsier Studios, la franchise Little Nightmares a fait ses débuts en 2017, et vient de confirmer ce jour avoir passé le cap des 12 millions d'unités vendues pour cette licence constituée de 2 jeu consoles et d'un jeu mobile. Si l'aventure vous fait envie, Little Nightmares : Complete Edition et Little Nightmares 2 sont disponibles dans un bundle à petit prix sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version physique (1er épisode en dématérialisé).

La franchise Little Nightmares a rencontré le succès dès la sortie du tout premier épisode, voilà 6 ans jour pour jour, Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de Bandai Namco Europe, Tarsier Studios, Engine Software et Supermassive Games, qui ont su créer de grands jeux tout en développant la franchise sur de nouveaux supports.

Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe

Nous avons eu la chance et le plaisir de voir la communauté s’agrandir au fil du temps. Pendant le développement de Little Nightmares, nous avions conscience de créer un jeu différent des autres, mais nous avons tout de même été surpris par l’engouement des fans. Nous les remercions du fond du cœur pour leur soutien et nous continuons à travailler sur la suite de la franchise.

Lucas Roussel, directeur de la publication et producteur exécutif de Little Nightmares chez Bandai Namco Europe

Little Nightmares I & II Compilation

Source : Nintendo