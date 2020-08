Little Nightmares II reçoit un nouveau trailer et une date de sortie

Little Nightmares fait partie des "grands-petits" jeux qui ont su se faire une place dans nos consoles et nos cœurs de gamers. Développé par le studio suédois Tarsier et édité par Bandaî-Namco, le jeu est un mélange de plateforme, d'énigmes et d'épouvante très réussi avec une imagerie qui rappelle fortement La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. Pour sa suite, nommée sobrement, Little Nightmares II pas de grands changements à priori puisqu'il s'agira toujours d'aider un enfant, cette fois un jeune garçon nommé Mono,à s'échapper d'un monde inquiétant avec cette fois-ci des énigmes basées sur la coopération...

En attendant d'en découvrir plus, un trailer a été diffusé lors du show gamescom : Opening Night Live (voir ici) Retrouvez le ci-dessous. le jeu a en outre reçu une date de sortie. Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur Xbox One, Ps4, PC et Nintendo Switch.