Little Nightmares II s'offre une édition TV Collector sur Nintendo Switch

Si comme nous vous attendez avec impatience la sortie,Little Nightmares II qui est actuellement en développement en Suède chez Tarsier Studios, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le jeu va bénéficier d'un Edition TV Collector incluant le jeu sur cartouche, un diorama, la bande son sur CD, un artbook et un steelbook ainsi que des autocollants, une image en 3D et divers bonus numériques. Retrouvez le détail de cette édition qui sera livrée dans une boite collector en forme de télé ci-dessous et sur cette image.

Pour rappel, Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur Xbox One, Ps4, PC et Nintendo Switch.

Éléments physiques inclus dans Little Nightmares II - Édition TV : Boîte TV collector

Boîtier avec le jeu standard : Disque Blu-ray sur PS4 et Xbox One, cartouche sur Nintendo Switch, code numérique Steam sur PC.

Diorama d'évasion : Figurine très détaillée de Mono et Six en train de voyager à travers les postes de télévision.

Bande-son de Little Nightmares II : La bande-son complète sur CD et en téléchargement numérique, composée par Tobias Lilja, de Tarsier Studios.

Artbook : L'art de Little Nightmares II : Découvrez les coulisses de Little Nightmares II grâce à cet artbook de 56 pages qui contient tous les croquis, illustrations et décisions de conception réalisés par l'équipe artistique de Tarsier Studios.

SteelBook® collector

Autocollants Little Nightmares II exclusifs

un visuel 3D lenticulaire (item exclusif BNEE store- voir ICI) Bonus numériques inclus : Accès à la salle secrète des Nomes. : Suivez les Nomes pour trouver un casse-tête spécial dans le jeu et débloquer le chapeau des Nomes après l'avoir terminé.

Bande-son du jeu

Artbook numérique

Fonds d'écran et avatars Le contenu numérique est à télécharger sur littlenightmares.com. La création d'un compte est requise.

Présentation officielle de Little Nightmares II :