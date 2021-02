Little Nightmares II se dévoile plus dans une bande-annonce de lancement

Attendu pour le 11 février prochain Little Nightmares II vient de s'offrir une bande-annonce de lancement. Les développeurs des Tarsier Studios profitent de l'occasion pour faire monter la pression avant sa sortie imminente. Une démo du jeu est par ailleurs toujours disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch si vous désirez en savoir plus sur le jeu. Suite du stupéfiant Little Nightmares déjà sorti sur Switch depuis belle lurette , le jeu promet une aventure doublement terrifiante aux ambitions...doublées. Vous incarnerez toujours Six, la petite fille du premier épisode mais cette fois-ci elle sera accompagnée par Mono un nouveau personnage pour cette suite, un petit garçon en l'occurence. Cependant pas question de faire l'aventure en coopération, celle-ci s'annonce comme une aventure solo uniquement. Sans plus tarder, retrouvez cette bande-annonce de lancement ainsi que plus d'informations sur le jeu ci-dessous :

Redécouvrez un monde aussi charmant que terrifiant dans Little Nightmares II, un jeu d'aventure plein de suspens dans lequel vous incarnez Mono, un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par le bourdonnement d'une transmission émanant d'une tour lointaine. Six, la petite fille au ciré jaune, guide Mono dans sa découverte des sombres secrets de la tour de l'émetteur. Leur voyage ne sera pas de tout repos : Mono et Six devront faire face aux nombreuses menaces des terrifiants habitants de ce monde. Oserez-vous affronter ces nouveaux petits cauchemars ?