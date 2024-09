Life is Strange: Double Exposure - Découvrez les premiers morceaux de la B.O.

Si les possesseurs de Nintendo Switch n'ont toujours pas de date de sortie précise pour la version hybride de Life is Strange: Double Exposure, cela ne nous empêche pas de pouvoir profiter de la bande-son du jeu. Les jeux de la licence sont connus pour leurs histoires pleines de rebondissements et leurs personnages inoubliables, mais aussi pour leurs bandes originales populaires, percutantes et riches en émotion. La B.O. du nouveau jeu de la franchise ne fait pas exception à la règle. Disponible au format vinyle et numérique à partir du 29 octobre, cette B.O. éclectique, qui inclut des chansons interprétées entre autres par Dodie, Chloe Moriondo et Matilda Mann, accompagne à la perfection l’histoire mystérieuse et dramatique du jeu, qui suit l’enquête menée par Max sur le meurtre de son amie à travers deux réalités parallèles.

Le vinyle de la B.O. est disponible avec la COLLECTOR’S BOX de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE exclusivement. Ce coffret spécial inclut la bande originale au format vinyle 33 tours, un mini artbook relié de 32 pages, quatre affiches double-face de 30,5 cm et une réplique du pin’s de Max en forme de chouette*. La COLLECTOR’S BOX de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE est disponible ici : https://fr.store.square-enix-games.com/life-is-strange_-double-exposure-collector_s-box FACE A Dodie – Someone Was Listening

Matilda Mann – Everything I’m Not

Tessa Rose Jackson – So This is Lonely

JFDR – Spectator

Ape Dos Mil – Missing Out

Tessa Rose Jackson – Under & Over

Chloe Moriondo – September FACE B Tessa Rose Jackson – Wake

Pale Honey – The Heaviest of Storms (Devotion Pt. 1)

New Dad – Under My Skin

Lights on Moscow – I Must Come Clean

Tessa Rose Jackson – I Think You Change

