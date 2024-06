Life is Strange: Double Exposure - Découvrez les détaille sur la nouvelle affaire surnaturelle qui vous attend

Annoncé il y a à peine quelques jours par Square Enix, Life is Strange: Double Exposure va proposer aux joueurs de vivre une nouvelle aventure surnaturelle dans la peau de Max, héroïne du premier opus. Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons (re)visionner le stream d'un peu moins de 50 minutes diffusé par Square Enix ce jour. Pour rappel, Life is Strange: Double Exposure sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, STEAM et Windows Store le 29 octobre 2024. La version Nintendo Switch quant à elle sera disponible un peu plus tard.

Les développeurs de chez Deck Nine, Jonathan Stauder (directeur du jeu) et Felice Kuan (directrice narrative), ont rencontré Elyse Willems (Funhaus, 30 Morbid Minutes), qui les as interviewés sur cette nouvelle aventure. Ils ont notamment évoqué le fait que le jeu soit conçu pour plaire à la fois aux fans de longue date et aux personnes qui découvrent la franchise. En effet, malgré les répercussions du passé de Max sur son présent, aucun ancien fichier de sauvegarde de LIFE IS STRANGE n’est nécessaire pour jouer.