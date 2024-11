Life is Strange: Double Exposure disponible Nintendo Switch

Après une sortie initiale sur supports concurrents, Life is Strange: Double Exposure a enfin eu le droit à sa sortie sur la Nintendo Switch. Plus précisément, c'est la version dématérialisée qui est proposée depuis le 19 novembre sur l'eShop de la console. Les versions physiques quant à elles seront disponible à partir du 28 janvier 2025. En attendant davantage d'informations sur cette fameuse édition physique, nous vous laissons (re)découvrir le dernier trailer dédié à la Nintendo Switch.

Dans LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, les joueuses et les joueurs incarnent Max Caulfield, photographe en résidence à la prestigieuse université de Caledon. Lorsqu’elle découvre dans la neige le corps sans vie de son amie Safi, Max tente de la sauver en rembobinant le temps, et utilisant ainsi un pouvoir auquel elle n'avait plus fait appel depuis longtemps. C'est alors qu'elle ouvre un portail vers un monde parallèle dans lequel Safi est en vie... et toujours en danger ! Max comprend que le tueur va frapper à nouveau... dans les deux réalités. Elle seule peut se déplacer dans les deux réalités pour résoudre et empêcher ce meurtre.