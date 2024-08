Life is Strange: Double Exposure dévoile un nouveau trailer dédié aux pouvoirs de Max Caulfield

Prochain épisode de la licence Life is Stange développée par DON'T NOD, Life is Strange: Double Exposure permettra aux joueurs de découvrir une nouvelle histoire mettant en avant Max Caulfield, héroïne du premier opus. Cette dernière revient avec de nouveaux pouvoirs que nous vous laissons découvrir dans le dernier trailer paru à l'occasion de la Gamescom. Si le jeu est toujours attendu pour le 29 octobre sur supports concurrents, une version dédiée à la Nintendo Switch est toujours prévue, mais pour une date encore inconnue.

En plus d’explorer la nouvelle évolution du pouvoir de Max, qui lui permet de circuler entre deux réalités parallèles, la vidéo présente aussi sa nouvelle faculté de perception. Grâce à cette faculté, Max peut apercevoir l’autre réalité avant de s’y rendre. Elle lui permet aussi d’écouter les conversations de l’autre côté, c’est l’outil surnaturel idéal pour une détective amatrice.

Max devra faire appel aux deux facettes de son nouveau pouvoir pour élucider le meurtre de Safi. Alors que Max circule entre deux réalités aux différences de plus en plus prononcées, son pouvoir permet aux joueuses et joueurs de résoudre des énigmes, de se frayer un chemin à travers les dynamiques sociales complexes du campus, et d’explorer tous les mystères de l’université Caledon.