Les Schtroumpfs de retour en force avec cinq jeux dont Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille

Plus de 60 ans après leur création, Les Schtroumpfs de Peyo continuent de rencontrer un grands succès auprès des (petits et grands) enfants du monde entier. Bandes dessinées, séries animées, films, parc d'attraction... Les petits êtres bleus sont partout ! Et ça ne risque pas de changer puisqu'en 2021, une nouvelle série animée devrait relancer la franchise accompagnée par pas moins de cinq jeux qui sortiront, étalés sur une période de cinq ans . Ces cinq jeux aborderont, selon l'éditeur français Microids qui a signé un accord d'édition avec la société IMPS, des genres très différents. Si on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, on sait quand même que le premier titre arrivera cette année sur consoles et notamment sur Nintendo Switch. Il s'agit de Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille et on devrait avoir plus d'infos très prochainement . En attendant, une première illustration est à voir ci-dessous. Retrouvez aussi le communiqué de presse officiel de Microids..

L’éditeur français Microids et la société IMPS sont heureux d’annoncer la signature d’un contrat d’édition étendu portant sur le développement de quatre nouveaux jeux adaptés de la célèbre licence des Schtroumpfs. Ces titres exploreront plusieurs genres de jeux différents et sortiront progressivement au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, la distribution de ces futurs titres en France sera assurée par la nouvelle filiale de Microids, Microids Distribution France. « Nous sommes ravis de la signature de cet accord ambitieux avec IMPS, qui marque la concrétisation d’un partenariat pérenne et très prometteur, et qui constitue le gage de notre confiance mutuelle. » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « La richesse de cette licence intergénérationnelle permettra de donner naissance à des titres particulièrement variés : il y en aura pour tous les goûts ! En outre, grâce à ce partenariat, Microids renforce davantage son catalogue de jeux issus de licences fortes en s’appuyant sur l’incroyable notoriété internationale des Schtroumpfs. » « Quel bonheur de collaborer avec Microids, toute l’équipe a toute ma confiance pour la réalisation de très beaux jeux iconiques, créatifs et innovants avec nos petits Schtroumpfs. » renchérit Véronique Culliford, présidente fondatrice d’IMPS et fille de Peyo. « Je suis certaine qu’ils raviront petits et grands enfants que nous sommes. De plus, avec la nouvelle série des Schtroumpfs, qui sera diffusée mondialement en 2021, la notoriété de ces derniers ne pourra qu’être accrue ! Je suis très fière de consolider notre complicité avec une branche de plus du groupe Média Participations. » En plus de ces quatre prochains jeux, les Schtroumpfs feront déjà partie intégrante du line-up 2021 de Microids, puisque le nouveau titre faisant la part belle aux petits êtres bleus, annoncé en mai dernier, sortira en fin d’année. Intitulé Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille, et développé par le studio lyonnais OSome Studio, le jeu sera disponible simultanément sur PC, PlayStation®4, consoles Xbox One, et Nintendo Switch. Dans cette nouvelle expérience d’aventure-plateforme, les Schtroumpfs devront une fois de plus déjouer les plans du machiavélique Gargamel pour sauver leur village… et toute la forêt !