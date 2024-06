Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves se dévoile en images avec un nouveau trailer et une date de sortie

Après le succès de Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille, l'éditeur français Microids continue sur sa lancée en préparant la sortie de Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves, le second des cinq jeux Schtroumpfs prévus sur une période de cinq ans .

Cette fois-ci, nos petits lutins bleus préférés partent à l'assaut des rêves, toujours dans un jeu de plateforme 3D aux visuels soignés et au gameplay pensé pour plaire aux petits et aux grands joueurs. En attendant d'autres détails, nous vous invitons à découvrir sur cette page un nouveau trailer du jeu ainsi que quelques images. Enjoy.

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est attendu le 24 octobre 2024 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch en version numérique et physique. Notez qu'une version Digital Deluxe incluant le jeu, des skins, un artbook digital et la bande originale du jeu sera disponible à la sortie. Par ailleurs, outre l'édition standard, les fans pourront se procurer en physique, l'Edition Rêverie incluant le jeu (version boîte), le contenu de l'édition Digital Deluxe ainsi qu'un lenticulaire 3D et une planche de stickers. "Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux..."

