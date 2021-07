Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille s'offre un teaser vidéo et dévoile 2 éditions en boîte

Fruit du dernier partenariat entre Microids et la société IMPS, Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille permettra aux joueurs de retrouver les petits lutins bleutés sur Nintendo Switch et consoles concurrentes d'ici la fin de l'année. Alors que nous avions jusqu'ici qu'un simple teaser à nous mettre sous la dent, la dernière vidéo du jeu nous en montre un peu plus sur les environnements, ainsi que la modélisation des personnages que nous incarneront dans ce jeu orienté plateformes.

De plus, deux éditions physiques ont été annoncées pour les joueurs :

L’édition Schtroumpfissime :

L’édition standard du jeu pour PlayStation®4, consoles Xbox One et Nintendo Switch

3 lithographies (10x15cm)

Un porte-clés Grand Schtroumpf (5cm)

Des planches de stickers (11x8,5cm)

L’édition Collector :

Une figurine du Schtroumpf costaud en résine (14,5cm)

La bande-originale du jeu (disponible via un code de téléchargement)

Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille est officiellement attendu pour le 26 octobre 2021 , nous vous laissons découvrir toutes les informations ci-dessous.