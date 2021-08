Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille - Le Vaporisaschtroumpf entre en action le temps d'une vidéo

Si vous souhaitez savoir comment vont faire nos amis les Schtroumpfs pour se débarrasser de la Malfeuille dans le titre Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille, Microids et IMPS vont répondre à la question avec un nouveau trailer. Dans ce dernier, nous pouvons apercevoir un nouvel élément de gameplay créé par le Schtroumpfs Bricoleur : Le Vaporisaschtroumpf.

Cette invention, il s’agit du Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire constituée :

De bois et de métal : ces matériaux font preuve d’une grande solidité pouvant être mise à l’épreuve de toute aventure digne de ce nom !

D’une attache sans bretelles : pratique pour transporter le Vaporisaschtroumpf partout et avec une totale liberté de mouvement !

D’une poignée ergonomique : pour une prise en main optimale et une précision sans égale !

Et surtout… d’une pompe à pollen : idéale pour une projection de pollen sur une longue distance !

Grâce au Vaporisaschtroumpf, vous pourrez foncer, voler, écraser, aspirer et renvoyer des projectiles, et surtout, vaporiser un puissant antidote concocté par le Grand Schtroumpf qui vous permettra de soigner les plantes touchées par la Malfeuille et d’affronter les ennemis rencontrés. Recommandé par le Grand Schtroumpf, vous verrez qu’essayer le Vaporisaschtroumpf, c’est l’adopter !