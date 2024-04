Les Pikmin sont partout et même en porte-clés sur le My Nintendo Store

Fan de Pikmin de toutes sortes, réjouissez-vous. Nintendo vient d'ajouter des porte-clés 3D en caoutchouc de Pikmin sur son My Nintendo Store. Parfaits accessoires pour les amateurs de la franchise et parfaites décorations pour vos clés, ces goodies, que l'on espère aussi durables et résistants qu'ils sont adorables, sont à obtenir en échange de 250 points platine chacun (en addition des 2,99 euros de frais de livraison). Pour arriver directement sur les liens de chaque porte-clés, c'est par ici :

Pour le porte-clés Pikmin rouge, c'est par ici !

Pour le porte-clés Pikmin jaune, c'est par ici !

Pour le porte-clés Pikmin bleu, c'est par ici !

Emmenez les Pikmin partout avec vous grâce à ces porte-clés 3D en caoutchouc !



Disponibles dès maintenant sur le My Nintendo Store en échange de 250 points platine chacun : https://t.co/kA78jk15N1 pic.twitter.com/GuNs2JN0y7 — My Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) April 24, 2024

Source : Nintendo