LEGO Horizon Adventures confirme sa sortie sur Nintendo Switch fin 2024

Dévoilé le 7 juin dernier, LEGO Horizon Adventures a suscité la surprise puisque le jeu avait été annoncé sur PS5 et sur Nintendo Switch. Horizon étant une exclusivité Playstation, beaucoup s'interrogeaient sur le pourquoi de cette décision. Solutions 2 GO a publié un communiqué ce jour donnant davantage de détails sur la parution du jeu sur la console hybride de Nintendo. Cette volonté de porter le titre sur Nintendo Switch fait suite à la nouvelle stratégie cross-plateforme actuellement développée par Sony. Solutions 2 GO qui est un des plus gros éditeurs et distributeurs de jeu vidéo s'occupera de la distribution de LEGO Horizon Adventures dans le monde sur Nintendo Switch, et indique que la date de sortie est prévue pour les fêtes de fin d'année 2024 .

Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à Sony Interactive Entertainment pour proposer LEGO Horizon Adventures à un public mondial sur la famille de consoles Nintendo Switch », a déclaré Rob Cleva, vice-président de l'édition mondiale chez Solutions 2 GO. « Ce partenariat souligne notre engagement à offrir des expériences de divertissement de haute qualité aux consommateurs de détail du monde entier.