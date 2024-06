Guerrilla Games serait intéressé par une apparition d'Aloy de Horizon dans Super Smash Bros.

Grosse surprise du Summer Game Fest 2024, le jeu Lego Horizon Adventures qui mettra en scène Aloy de la licence PlayStation Horizon (et ses deux opus Zero Dawn et Forbidden West) sortira sur PC, consoles PlayStation et Nintendo Switch dès la fin de l'année . En pleine période de présentation du jeu durant des sessions de previews à tous les médias, Tim Symons, responsable de la franchise Horizon s'est laissé aller à quelques confidences auprès du média Kotaku au sujet d'Aloy et sur le fait qu'il aimerait bien voir celle-ci rejoindre le roster déjà massif de la saga Super Smash Bros. En mentionnant le rapprochement entre la saga PlayStation et l'écosystème Nintendo, Kotaku a en effet fait le rapprochement entre Aloy et Smash.

Enfin, ce nouveau partenariat signifie-t-il qu'Aloy pourrait éventuellement arriver dans le prochain Super Smash Bros. "Ce serait bien. Si vous parlez à Nintendo et qu'ils veulent nous inviter, faites-le moi savoir".