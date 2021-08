LEGO City Undercover : le groupe LEGO révèle la très grande implication de Nintendo

LEGO City: Undercover fait partie des exclusivités mémorables de la Wii U. D'abord parce que généralement les jeux vidéo LEGO sont multiplateformes mais aussi parce que, tout simplement, le jeu est très réussi. Sorti quelques mois seulement après le lancement de la Wi U, le jeu intégrait brillamment les spécificités de la console, à commencer par le GamePad parfaitement utilisé, en servant de visiophone, de carte interactive ou encore de scanner. D'ailleurs si le jeu est aujourd'hui disponible sur Nintendo Switch et PS4, il reste, malgré l'ajout d'un mode deux joueurs, bien meilleur sur Wii U. Et on comprend mieux pourquoi en écoutant (dans le podcast Bits N' Bricks retranscrit par Nintendo Everything) Darryl Kelley, l'un des producteurs du groupe LEGO qui explique que Nintendo s 'est vraiment impliqué dans le jeu aussi bien dans son développement que dans sa commercialisation. Pour Darryl Kelley, Nintendo et LEGO partagent les mêmes valeurs se souciant de la qualité et de l'expérience du consommateur, et ont donc beaucoup en commun. Cela faisait des années que les deux sociétés désiraient travailler ensemble sans y parvenir mais la sortie de la Wii u en a été l'occasion. Nintendo avait besoin de grandes exclusivités tiers et LEGO City : Undercover était parfait pour cela. A l'arrivée, l'expérience a été enrichissante aussi bien pour Nintendo que pour le groupe LEGO. Pour Darryl Kelley, Nintendo avait vraiment besoin d'un tel jeu et il estime d'ailleurs que LEGO City : Undercover est l'un des titres les plus performants de la Wii U.

Depuis, LEGO City : Undercover est sorti sur d'autres plateformes permettant à un plus grand nombre de découvrir le fruit de cette superbe collaboration. On espère qu'il y aura d'autres jeux vidéo LEGO x Nintendo et pourquoi pas une suite à LEGO City : Undercover.

