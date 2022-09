LEGO Brawls - Ca va casser des briques sur Nintendo Switch

La licence LEGO a enfin son propre jeu de combat. Dénommé LEGO Brawls, ce nouveau titre désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents proposent aux joueurs de découvrir les petites briques jaunes sous un tout nouveau jour, proposant des options de personnalisation quasi infinies pour rendre chaque expérience unique. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Les possibilités de construction et de combat qu’offre le jeu constituent une évolution sans précédent du genre combat/plateforme. Les joueurs construisent et combattent avec des mini-figurines LEGO personnalisées et uniques, adaptées à leur personnalité, leur stratégie et leur style de jeu. Avec plus de 77 trillion de possibilités de personnalisation, les joueurs peuvent choisir n’importe quelle combinaison de pièces, d’accessoires, d’armes de mêlée, de bonus, d’émoticônes et de noms pour construire leur guerrier. Les événements et le contenu saisonnier à venir offrent encore plus de possibilités.

Le jeu propose des niveaux emblématiques basés sur des thèmes LEGO, des thèmes classiques comme le Château Fort LEGO ou l’univers spatial, ainsi que les thèmes préférés des fans comme LEGO Jurrasic World™, LEGO NINJAGO®, et LEGO Monkie Kid™. Chaque niveau propose différents modes de jeu, des défis uniques et des conditions de victoire. En multijoueur en ligne, les joueurs peuvent s’affronter en 4x4 en mode « contrôle de zone », rassembler des objets à collectionner dans les niveaux du Mode Collecte, jouer chacun pour soi en mode « bataille royale », ou en mode « free-for-brawl » où le dernier joueur debout gagne. En Mode « partie privée », les joueurs peuvent jouer avec des amis en local ou en ligne. Grâce aux possibilités de cross-play, les joueurs du monde entier peuvent faire équipe et s’affronter, quel que soit leur plateforme de jeu.