LEGO Brawls - Les petites briques jaunes se mettront dessus à la fin de l'été 2022 sur Nintendo Switch

Après Sony et son PlayStation All-Stars Battle Royale, c'est au tour de LEGO de tenter de surfer sur la vague de Super Smash Bros. avec une nouvelle licence dénommée LEGO Brawls. Au menu, la possibilité de configurer sa propre mini figurine pour l'envoyer dans des niveaux inspirés des grands classiques de l'univers LEGO afin d'affronter amis et inconnus dans des affrontements qui cassent des briques. Attendu pour la fin de l'été 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Bandai Namco Europe plonge dans le vaste univers LEGO® dans LEGOBrawls, un jeu vidéo de combat familial sur consoles. Le jeu est le premier du genre, mettant les joueurs aux commandes de minifigurines personnalisables dans un brawler multijoueur et des niveaux inspirés des sets LEGO emblématiques. Développé par Red Games Co., LEGO Brawls sortira sur PlayStation®5, PlayStation 4®, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch à la fin de l’été 2022.

Suivant la tradition LEGO®, LEGO Brawls offre aux joueurs une multitude d’options de personnalisation pour mélanger et associer les briques officielles LEGO et ainsi créer des figurines uniques avec des power-ups adaptés au style de jeu de chaque joueur. Les joueurs peuvent s’affronter avec tout ce qu’ils trouvent : baguettes, canons à tartes, radiocassettes ou même poings-fusée. Grâce à une série de modes multijoueurs, de défis uniques et de conditions de victoire, tous les membres de la famille peuvent se joindre à la compétition.

Les joueurs de LEGO Brawls peuvent s’affronter pour se vanter auprès de leurs amis et leur famille ou partir à la conquête de la gloire mondiale en se hissant au sommet des classements en ligne. Les modes multijoueurs du jeu permettent de jouer localement jusqu’à huit joueurs sur Xbox et Switch, et jusqu’à quatre joueurs sur PlayStation. Les modes en ligne permettent des matchs à huit joueurs et une coopération entre deux à quatre joueurs. Une variété de thèmes et de sets LEGO préférés des fans sont disponibles en tant que décors colorés, ce qui en fait le brawler d’équipe ultime pour les fans de LEGO de tous âges.