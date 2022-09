LEGO Brawls - Le jeu de combat Lego se lance sur Nintendo Switch

Le jeu de combat personnalisable ultime est disponible sur Nintendo Switch. Pour la modique somme de 39,99 euros sur l'eShop de la Nintendo Switch vous pourrez vous procurer LEGO Brawls, le jeu de combat en équipes estampillé Lego dans lequel vous pourrez totalement personnaliser votre combattant avant d'aller défier d'autres personnages issus des univers Lego ou de votre imagination.

À l'occasion de sa sortie, Lego et Nintendo se sont associés pour illustrer ce concept virtuellement sans limite dans une bande-annonce de lancement. De quoi comprendre un peu mieux l'ampleur du concept.

Inventez des minifigurines ultimes de combattant et défoncez tous vos adversaires au sein de tous vos environnements LEGO® favoris, dans ce tout premier jeu de combat en équipe se déroulant dans l'univers LEGO. Jouez avec vos amis en local ou en ligne avec le monde entier et découvrez ce que vous valez face à la concurrence. CRÉEZ LE COMBATTANT ULTIME Concevez votre minifigurine de héros LEGO au style, à la stratégie et à la personnalité uniques. Un cactus au caractère bien trempé ? Un concierge ninja bagarreur qui s'est déjà battu contre des poules ? Un clown agressif pressé de cogner avec sa masse ? Oui, c'est possible ! Construisez le combattant ultime et améliorez-le grâce aux éléments débloquables ! COMBATTEZ À TRAVERS DES THEMES LEGO® ÉPIQUES Des rivages cape et d'épée de Barracuda Bay aux cavernes gorgées d'eau de Ninjago® Seabound, en passant par un saloon poussiéreux du Far West et la jungle mythique de Monkie Kid, tous tes thèmes LEGO® préférés peuvent être utilisés pour une bagarre ! Collectionnez des minifigs, des bonus et des émoticônes à débloquer en cours de route. JEU CROISÉ ENTRE AMIS SUR TOUTES LES PLATEFORMES Faites équipe et battez-vous à 4 contre 4, faites la fête avec vos amis ou jouez dans un mode de jeu de type bataille royale où c'est « chacun pour soi ». Avec plusieurs modes de jeu, les niveaux présentent des défis et des conditions de victoire uniques. COMBATTEZ ET FRAYEZ-VOUS UN CHEMIN VERS LE SOMMET DES CLASSEMENTS MONDIAUX Vous êtes vraiment coriace ? Battez-vous pour arriver jusqu'au sommet et suivez votre classement par rapport à tous les autres joueurs du monde entier ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur ?

