LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir se lance avec un nouveau trailer explosif

LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir est une des grosses sorties du mois sur PC et consoles, néanmoins, il faudra patienter avant de découvrir les nouvelles aventures de l'homme chauve-souris en LEGO sur Nintendo Switch 2... En attendant, nous vous invitons à retrouver le trailer de lancement du jeu en français, toujours bourré d'humour et de références.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Sur fond de la chanson « Kiss from a Rose » de Seal, primée aux Grammy Awards , extraite de la bande originale du film Batman Forever (1995), la bande-annonce présente de nouveaux moments cinématiques et de gameplay mettant en scène le Chevalier Noir et ses alliés – Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman et Talia al Ghul – alors qu'ils affrontent une menace toujours plus grande : le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres super-vilains notoires de DC, dans l'expérience LEGO Batman ultime.

Deviens le Chevalier noir et affronte les pires super-vilains DC de Gotham City dans un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par TT Games, le studio primé à l’origine de LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker. Plonge dans une aventure qui te fera découvrir l'ascension de Batman, des entrainements du jeune Bruce Wayne au sein de la Ligue des Ombres jusqu’à sa transformation en héros de Gotham et la fondation d'une nouvelle famille d'alliés avec Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Fais face à une menace toujours plus grande provenant des ennemis les plus mythiques de Batman en affrontant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane et bien d'autres. Incarne Batman à travers un nouveau système de combat exaltant, qui allie combos fluides, techniques furtives et compétences de détective afin de combattre le crime dans les rues et sur les toits de Gotham City. Pilote une gamme complète de Batmobiles et de Batcycles, y compris le légendaire Tumbler, en te baladant dans Gotham City en monde ouvert et immersif. Utilise ton grappin, plane et conduis dans la ville avec agilité et vitesse, tout en découvrant des crimes, défis, récompenses, secrets et lieux emblématiques tels que l’Asile d'Arkham, Ace Chemicals ou la Tour Wayne. Prêt à construire ta légende et protéger Gotham City ?

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour mémoire, LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir est attendu le 22 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S et plus tard cette année sur Nintendo Switch 2.

Lire aussi : toutes les infos de l'Opening Night Live de la gamescom 2025

Lire aussi :