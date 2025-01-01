Batman : L’Héritage du Chevalier Noir - L'édition Deluxe dévoile son contenu en vidéo

Warner Bros. Games a dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir mettant en avant la Deluxe Edition qui propose une large gamme de contenus pour enrichir l’expérience de jeu. Si les possesseurs de Nintendo Switch 2 n'ont toujours pas d'informations sur la date de sortie du jeu, cela nous permets de déjà avoir connaissance de ce fameux contenu additionnel en vidéo.

La Deluxe Edition de LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noircomprend : Le jeu de base complet LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir ​

​ La collection Héritage (Disponible au lancement) : ​ Le Pack Trilogie Arkham : Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Trilogie Arkham, Robin Arkham City, Nightwing Trilogie Arkham, Batgirl Trilogie Arkham, Jim Gordon Trilogie Arkham, Catwoman Arkham City et Talia al Ghul Arkham City ​La Batmobile de Batman: Trilogie Arkham ​Cinq (5) éléments de Batcave – Diorama de l’Asile d’Arkham, plans d’Arkham City, télévision du Joker, statue Lady Gotham et trophée du Sphinx​

(Disponible au lancement) : ​ Pack Batman La Relève : Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman La Relève , Robin Batman La Relève Robin , Nightwing Batman La Relève, Batgirl Batman La Relève , Jim Gordon Batman La Relève , Catwoman Batman La Relève , et Curaré (Talia al Ghul) ​ La Batmobile Batman La Relève ​Cinq (5) éléments de Batcave – G.L.M., le berceau Eggbaby, l’armure de chauve-souris, la niche Bat-Hound et le panneau photo Terrific Trio ​

: ​ Pack Musique de fête : ​Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Musique de fête , Robin Musique de fête , Nightwing Musique de fête , Batgirl Musique de fête , Jim Gordon Musique de fête , Catwoman Musique de fête , et Talia al Ghul Musique de fête. ​ La Batmobile Monster Truck ​Cinq (5) éléments de Batcave – la piste de danse, le crâne géant, le trône métallique, la lampe à lave et la scène musicale

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: La Collection Chaos (Disponible en septembre 2026) : ​Le nouveau mode Chaos avec Le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, chacun avec ses propres capacités, gadgets et éliminations spéciales ​Une nouvelle mission montrant Le Joker et Harley Quinn s’évadant de l’Asile d’Arkham et provoquant le chaos dans Gotham City ​ Le Pack Sinistre – Sept (7) nouveaux costumes (un par personnage jouable principal), cinq (5) nouveaux éléments de Batcave, une (1) nouvelle Batmobile pour explorer Gotham City.

(Disponible en septembre 2026) :