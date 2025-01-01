Nintendo Switch 2

Batman : L’Héritage du Chevalier Noir - L'édition Deluxe dévoile son contenu en vidéo

Par ggvanrom - Il y a 13 heures

Warner Bros. Games a dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir mettant en avant la Deluxe Edition qui propose une large gamme de contenus pour enrichir l’expérience de jeu. Si les possesseurs de Nintendo Switch 2 n'ont toujours pas d'informations sur la date de sortie du jeu, cela nous permets de déjà avoir connaissance de ce fameux contenu additionnel en vidéo.

La Deluxe Edition de LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noircomprend :  

  • Le jeu de base complet LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir ​ 
  • La collection Héritage (Disponible au lancement) :
    • ​ Le Pack Trilogie Arkham :
      • Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Trilogie Arkham, Robin Arkham City, Nightwing Trilogie Arkham, Batgirl Trilogie Arkham, Jim Gordon Trilogie Arkham, Catwoman Arkham City et Talia al Ghul Arkham City
    • ​La Batmobile de Batman: Trilogie Arkham
    • ​Cinq (5) éléments de Batcave – Diorama de l’Asile d’Arkham, plans d’Arkham City, télévision du Joker, statue Lady Gotham et trophée du Sphinx​
  • Pack Batman La Relève :
    • Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman La RelèveRobin Batman La Relève RobinNightwing Batman La Relève, Batgirl Batman La RelèveJim Gordon Batman La RelèveCatwoman Batman La Relève, et Curaré (Talia al Ghul)
    • La Batmobile Batman La Relève
    • ​Cinq (5) éléments de Batcave – G.L.M., le berceau Eggbaby, l’armure de chauve-souris, la niche Bat-Hound et le panneau photo Terrific Trio
  • Pack Musique de fête :
    • ​Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Musique de fêteRobin Musique de fêteNightwing Musique de fêteBatgirl Musique de fêteJim Gordon Musique de fêteCatwoman Musique de fête, et Talia al Ghul Musique de fête.
    • La Batmobile Monster Truck 
    • ​Cinq (5) éléments de Batcave – la piste de danse, le crâne géant, le trône métallique, la lampe à lave et la scène musicale
  • La Collection Chaos (Disponible en septembre 2026) : 
    • ​Le nouveau mode Chaos avec Le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, chacun avec ses propres capacités, gadgets et éliminations spéciales 
    • ​Une nouvelle mission montrant Le Joker et Harley Quinn s’évadant de l’Asile d’Arkham et provoquant le chaos dans Gotham City 
    • Le Pack Sinistre – Sept (7) nouveaux costumes (un par personnage jouable principal), cinq (5) nouveaux éléments de Batcave, une (1) nouvelle Batmobile pour explorer Gotham City.
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
Warner Bros Games
TT Games

  • 31 décembre 2026
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