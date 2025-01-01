Nintendo Switch 2
Batman : L’Héritage du Chevalier Noir - L'édition Deluxe dévoile son contenu en vidéo
Par ggvanrom - Il y a 13 heures
Warner Bros. Games a dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir mettant en avant la Deluxe Edition qui propose une large gamme de contenus pour enrichir l’expérience de jeu. Si les possesseurs de Nintendo Switch 2 n'ont toujours pas d'informations sur la date de sortie du jeu, cela nous permets de déjà avoir connaissance de ce fameux contenu additionnel en vidéo.
La Deluxe Edition de LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noircomprend :
- Le jeu de base complet LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir
- La collection Héritage (Disponible au lancement) :
- Le Pack Trilogie Arkham :
- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Trilogie Arkham, Robin Arkham City, Nightwing Trilogie Arkham, Batgirl Trilogie Arkham, Jim Gordon Trilogie Arkham, Catwoman Arkham City et Talia al Ghul Arkham City
- La Batmobile de Batman: Trilogie Arkham
- Cinq (5) éléments de Batcave – Diorama de l’Asile d’Arkham, plans d’Arkham City, télévision du Joker, statue Lady Gotham et trophée du Sphinx
- Pack Batman La Relève :
- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman La Relève, Robin Batman La Relève Robin, Nightwing Batman La Relève, Batgirl Batman La Relève, Jim Gordon Batman La Relève, Catwoman Batman La Relève, et Curaré (Talia al Ghul)
- La Batmobile Batman La Relève
- Cinq (5) éléments de Batcave – G.L.M., le berceau Eggbaby, l’armure de chauve-souris, la niche Bat-Hound et le panneau photo Terrific Trio
- Pack Musique de fête :
- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Musique de fête, Robin Musique de fête, Nightwing Musique de fête, Batgirl Musique de fête, Jim Gordon Musique de fête, Catwoman Musique de fête, et Talia al Ghul Musique de fête.
- La Batmobile Monster Truck
- Cinq (5) éléments de Batcave – la piste de danse, le crâne géant, le trône métallique, la lampe à lave et la scène musicale
- La Collection Chaos (Disponible en septembre 2026) :
- Le nouveau mode Chaos avec Le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, chacun avec ses propres capacités, gadgets et éliminations spéciales
- Une nouvelle mission montrant Le Joker et Harley Quinn s’évadant de l’Asile d’Arkham et provoquant le chaos dans Gotham City
- Le Pack Sinistre – Sept (7) nouveaux costumes (un par personnage jouable principal), cinq (5) nouveaux éléments de Batcave, une (1) nouvelle Batmobile pour explorer Gotham City.