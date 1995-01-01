LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dévoile son trailer de lancement en musique

Sans doute le titre LEGO Batman le plus ambitieux à ce jour, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est toujours dans l'attente de sa date de sortie sur Nintendo Switch 2. Du côté de la concurrence, la date est calée pour le 22 mai, et le titre a même eu le droit à son trailer de lancement, accompagné de la chanson culte de Seal, Kiss From a Rose. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Sur fond de la chanson « Kiss from a Rose » de Seal, récompensée aux Grammy Awards et extraite de la bande originale du film Batman Forever(1995), le trailer présente de nouvelles séquences cinématiques et de gameplay mettant en scène le Chevalier Noir et ses alliés – Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman et Talia al Ghul – face à la menace grandissante représentée par : le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres super-vilains notoires de DC, pour une expérience LEGO Batman ultime.

Développé par TT Games, LEGO® Batman™ : L'Héritage du Chevalier Noir est un tout nouveau jeu vidéo d'action-aventure en monde ouvert avec une histoire originale inspirée de décennies de films, de séries télévisées, de comics et de jeux Batman, combinée à l'univers DC et à l'humour LEGO. ​