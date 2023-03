LEGO 2K Drive s'annonce officiellement

Elle est enfin là, la confirmation du jeu LEGO 2K Drive par le groupe LEGO et l'éditeur 2K Games. Loin de venir les mains vides, le grand groupe a mis les petits plats dans les grands en confirmant toutes les informations fuitées et bien plus encore. Bel et bien prévu sur NIntendo Switch pour le 19 mai prochain LEGO 2K Drive vous proposera une expérience de course et de personnalisation de véhicule en monde ouvert pour les joueurs solo ou pour les amateurs de multijoueurs en local ou en ligne. Découvrez sans plus tarder la première bande-annonce du jeu et pléthore d'informations dévoilées par LEGO.

Prenez place au volant et préparez-vous à explorer un monde ouvert infini et à vivre des courses passionnantes avec le jeu vidéo LEGO® 2K Drive Awesome Edition ! Faites la course partout, jouez avec n’importe qui, construisez des parcours de rêve et optez pour le fabuleux mode Histoire afin de rivaliser avec des pilotes charismatiques et remporter le Trophée du ciel tant convoité. Laissez libre cours à votre créativité Les joueurs peuvent construire et modifier des véhicules dans le garage,puis partir en balade avec leur création. Promenez-vous dans le monde fascinant de Bricklandia en local avec écran partagé en 2 ou en ligne avec jusqu’à 5 autres joueurs. Apprenez à déraper, à optimiser les performances de vos véhicules et à utiliser des accessoires pour vaincre vos adversaires. Superbes bonus Ce jeu Awesome Edition est une formidable idée de cadeau à offrir aux enfants de 10 ans et plus. Il inclut un bolide Aquadirt, un permis de conduire 1ère année (dont les packs DLC dessaisons 1, 2, 3 et 4), le camion de pizza Awesome, 550 pièces et un pack bonus Awesome, avec une minifigurine de cascadeur faisant un roue arrière dans le jeu, un véhicule Machio Beast et un véhicule Flair, ainsi qu’un accès 3 jours en avant-première. Aventures de conduite LEGO® – Préparez-vous à vivre de formidables aventures en monde ouvert dans l’univers de Bricklandia avec le jeu vidéo LEGO 2K Drive Awesome Edition

Construire des véhicules dans le garage – Construisez des bateaux et des voitures de A à Z, modifiez les véhicules de votre collection ou détendez-vous en réalisant des constructions guidées

Les joies de la course automobile – Participez à une course simple ou à un championnat Cup Series et lâchez-vous avec des mini jeux vidéo déjantés. Apprenez à déraper, à optimiser les performances de vos véhicules et à utiliser des accessoires pour vaincre vos adversaires

Mode Histoire – Affrontez plusieurs rivaux charismatiques, du pilote débutant au champion célèbre. Gravissez les échelons à chaque victoire et défiez le redoutable Shadow Z

Exploration en monde ouvert – Admirez les champs verdoyants de Turbo Acres, arpentez les déserts du comté de Big Butte, traversez les cours d’eau pittoresques de la vallée de Prospecto et bien plus encore

Jouer à plusieurs à la maison ou en ligne – Baladez-vous dans Bricklandia en local avec écran partagé en 2 ou conduisez en ligne avec jusqu’à 5 autres joueurs

Bonus Awesome Edition – Un bolide Aquadirt, un permis de conduire 1ère année (dont les packs DLC des saisons 1, 2, 3 et 4), un pack bonus Awesome, avec une minifigurine de cascadeur faisant un roue arrière dans le jeu, et plus encore

Belle idée de cadeau – Ce jeu vidéo est un formidable cadeau à offrir pour un anniversaire, les fêtes ou toute autre occasion à un enfant de 10 ans ou plus

Compatible avec la console de jeu Nintendo Switch™ – Une connexion Internet est nécessaire pour pouvoir accéder au contenu additionnel