LEGO 2K Drive fait voler les briques dès maintenant sur Nintendo Switch

L'expérience LEGO s'offre une nouvelle évolution dans le domaine du jeu vidéo avec la sortie de LEGO 2K Drive. Désormais disponible sur Nintendo Switch et diverses autres plateformes, le titre de 2K Games et du groupe LEGO propose aux joueurs une nouvelle aventure dans un vaste monde ouvert avec des courses bourrées d'action et un système de personnalisation détaillé. Le titre est ainsi proposé en 3 éditions que nous vous détaillons ci-dessous :

L’Édition Standard au prix de 59.99€* sur Nintendo SwitchTM, PlayStation®4 (PS4™), Xbox One et PC, et 69.99€* sur PlayStation®5 (PS5™) et Xbox Series X|S en versions physique et numérique.

au prix de 59.99€* sur Nintendo SwitchTM, PlayStation®4 (PS4™), Xbox One et PC, et 69.99€* sur PlayStation®5 (PS5™) et Xbox Series X|S en versions physique et numérique. L’Édition Super Géniale au prix de 99.99€*. Elle comprend un nouveau véhicule, un agrément de véhicule et une mini-figurine LEGO disponibles dans le jeu. Les joueurs recevront le ‘Drive Pass 1 An’ qui rassemble toutes les versions Premium des Saisons 1 à 4, le Camion Pizza Super Génial et 550 pièces de monnaie virtuelle. ***

au prix de 99.99€*. Elle comprend un nouveau véhicule, un agrément de véhicule et une mini-figurine LEGO disponibles dans le jeu. Les joueurs recevront le ‘Drive Pass 1 An’ qui rassemble toutes les versions Premium des Saisons 1 à 4, le Camion Pizza Super Génial et 550 pièces de monnaie virtuelle. *** L’Édition Rivaux Super Géniaux au prix de 119.99€*. Elle comprend de nombreux nouveaux véhicules un agrément de véhicule, et des mini-figurines LEGO disponibles dans le jeu. Les joueurs recevront le ‘Drive Pass 1 An’ qui rassemble toutes les versions Premium des Saisons 1 à 4, le Camion Pizza Super Génial et 550 pièces de monnaie virtuelle. *** *Le Crossplay ne sera pas disponible sur Nintendo Switch. Certaines caractéristiques et le jeu en ligne nécessitent une connexion internet et un compte 2K. Le jeu en ligne sur console nécessite un abonnement payant. ***Les récompenses du Drive Pass sont à débloquer en jeu. Le Drive Pass 1 An inclut les versions Premium des Saisons 1 à 4 qui débloquent d’autres récompenses Premium en jeu. Le Drive Pass 1 An est inclus dans LEGO 2K Drive Édition Super Géniale and Édition Rivaux Super Géniaux. Aussi disponible à l’achat séparé. Le jeu de base, un compte 2K et une connexion internet sont nécessaires. Pour plus d’informations sur le Drive Pass, visitez https://lego.2k.com/drive/drive-pass/.