LEGO 2K Drive - Le jeu de course made in Lego fuite sur Nintendo Switch

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que LEGO ne lève officiellement le voile sur sa nouvelle création vidéoludique, LEGO 2K Drive. En effet, fruit de la fusion entre Mario Kart, la saga Forza Horizon et l'univers LEGO, ce jeu de course devrait embarquer avec lui vitesse, monde ouvert et personnalisation extrêmement poussée de véhicule. Si LEGO nous donne rendez-vous d'ici quelques heures pour nous dévoiler officiellement le titre, nous savons déjà officiellement que celui-ci viendra en trois éditions différentes :

Les deux dernières éditions, plus chères, contiendront le "Drive Pass 1" ce qui laisse supposé un season pass annuel pour le jeu. De plus du multijoueur serait aussi de la partie même si pour l'instant ce n'est qu'une rumeur. Nous en saurons vite bien plus sur le titre étant donné qu'il est censé sortir le 19 mai prochain . Aucune bande-annonce n'est trouvable en ligne mais des images du jeu seraient déjà visibles sur la toile. Une chose est sûre, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour que LEGO daigne confirmer ces informations.