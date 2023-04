LEGO 2K Drive - La version physique contiendra uniquement un code de téléchargement

Ca ne date pas d'hier, les jeux estampillés 2K et l'optimisation et l'espace pour rentrer leurs jeux sur une cartouche Nintendo Switch ça a toujours été une histoire compliquée. Annoncé officiellement il y a un peu moins d'un mois, le jeu de course LEGO 2K Drive basé sur l'univers... de LEGO bien sûr, Alors que les différents revendeurs commencent à ouvrir les précommandes sur leurs boutiques en ligne, les boîtes mise en avant affichent la couleur avec la mention "code de téléchargement uniquement". Vous l'aurez compris, la version Nintendo Switch sera accessible uniquement en version dématérialisée, à l'inverse des autres versions consoles. Pour rappel, LEGO 2K Drive sera officiellement disponible le 19 mai 2023 .