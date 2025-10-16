Légendes Pokémon : Z-A - Mewtwo s'invite dans une nouvelle mission secondaire EX

C'est une demie-surprise pour ceux qui suivent l'actualité de Légendes Pokémon : Z-A, mais c'est désormais officiel, Mewtwo rejoint le Pokédex de Légendes Pokémon : Z-A. En se connectant à la fonction Cadeaux Mystère, les joueurs peuvent débloquer une Mewtwoïte X et une Mewtwoïte Y, ainsi qu'une nouvelle quête qui vous attendra au Café Lysandre. Nous vous laissons toutes les infos ainsi que le trailer dédié ci-dessous.

Nouvelle mission secondaire EX disponible À partir d’aujourd’hui, les Dresseurs et Dresseuses peuvent recevoir une Mewtwoïte X et une Mewtwoïte Y via la fonction « Cadeaux Mystère » dans Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Une fois qu’ils et elles auront récupéré ces cadeaux, la mission secondaire EX de Mewtwo sera disponible. Les Dresseurs et Dresseuses devront se rendre au Café Lysandre, puis s’aventurer dans les parties les plus reculées des Labos Lysandre, où certains appareils devraient se réactiver à l’approche des Méga-Gemmes. Les joueurs et joueuses qui termineront cette mission secondaire pourront ajouter le Pokémon légendaire Mewtwo à leur équipe.