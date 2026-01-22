La saga Final Fantasy VII Rebirth : Third Éditions annonce un nouveau livre de Pierre Lovati

Third Éditions vient d’annoncer la sortie prochaine d’un nouvel ouvrage consacré à Final Fantasy VII Rebirth (la suite de Final Fantasy VII Remake Intergrade).

Sobrement intitulé La Saga Final Fantasy VII Rebirth, ce livre sera disponible le 19 mars prochain sur le site de l’éditeur ainsi qu’en librairie. Toujours écrit par Pierre Lovati, le livre s’inscrit dans la continuité du premier volume consacré à Final Fantasy VII Remake, déjà publié chez Third Éditions. Ce premier tome accompagnait la sortie du jeu, déjà disponible sur Nintendo Switch 2, et explorait en détail les coulisses et les thématiques de ce projet de remake.

Fidèle à la ligne éditoriale de Third Éditions, ce nouveau livre devrait proposer une analyse approfondie de Final Fantasy VII Rebirth, avec 500 pages d'analyse, un volume particulièrement conséquent, comme l'a déjà indiqué l’éditeur.

Cette sortie arrive alors que Final Fantasy VII Rebirth doit justement sortir sur Nintendo Switch 2 au mois de juin prochain. Les fans de la saga pourront donc patienter avec cet ouvrage en attendant de découvrir la suite de l’aventure sur la console de Nintendo... mais attention aux spoilers !

Pour rappel nous vous avions déjà parlé du premier tome dans un article d'analyse dédié.

????️ À vos agendas, « La Saga Final Fantasy VII Rebirth », notre livre du mois de mars, sera disponible le 19 sur notre site et en librairie.



???? Cet ouvrage de Pierre Lovati est énorme et compte près de 500 pages ! pic.twitter.com/YFVormG1Yg — Third Éditions (@ThirdEditions) March 2, 2026

