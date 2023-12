Pause Lecture - La Saga Final Fantasy VII Remake par Pierre Lovati chez Third Éditions

Sorti sur PlayStation 4 le 10 avril 2020 , puis une année plus tard sur PlayStation 5 et PC, Final Fantasy VII Remake est un projet d'envergure pour Square Enix puisqu'il entend revisiter la légende, le mythe Final Fantasy VII (le jeu original sorti en 1997 sur PlayStation première du nom et le 26 mars 2019 sur Nintendo Switch. Plus qu'une simple relecture du Final Fantasy le plus acclamé de tous les temps, Final Fantasy VII Remake entend bien transcender cette expérience en l'adaptant à nos standards actuels mais en bâtissant une nouvelle légende sur ses bases solides. Qu'elle ne fut pas la surprise des fans lors de la sortie de ce remake lorsqu'ils ont pu constater à quel point ce Remake n'avait pas usurpé ce nom en proposant non seulement un tout nouveau jeu mais une relecture totale de son univers, de son histoire et de ses systèmes. En passant de simple relecture à véritable transcendance d'une œuvre, ce Final Fantasy VII Remake méritait bien son propre livre et c'est l'excellent Pierre Lovati qui s'est essayé à l'exercice en proposant, chez Third Editions, son étude du jeu dans l'ouvrage La Saga Final Fantasy VII Remake.

Nous avons eu la chance, grâce à Third Éditions et à Reset Public Relations d'obtenir l'ouvrage pour vous en proposer une Pause Lecture et nous les en remercions chaleureusement.

La première chose qui frappe lorsque l'on prend La Saga Final Fantasy VII Remake c'est sa superbe couverture (nous avons reçu l'édition "classique" du livre, avec la couverture noire illustrée par Marion Millier). Outre son efficacité et la beauté de l'illustration, nous n'avons pas pu nous empêcher de constater que la ville de Midgar (le principal lieu de ce premier volet d'une potentielle trilogie de jeux), véritable personnage principal de cette première partie de la relecture de Final Fantasy VII est ici sublimée par un effet brillant des plus efficace. Je ne saurais vous dire pourquoi et quel type de matériau à ici été utilisé pour la touche finale de vernis sur cette couverture mais le contact avec le livre est des plus agréable, il y a un effet doux au toucher que je ne saurais expliquer.

Une fois le livre ouvert, on ne peut que constater que fidèle au jeu qu'il entend analyser, l'ouvrage de Pierre Lovati est plus surprenant qu'il n'y parait. Bien loin des carquants du catalogue d'ouvrages proposés par Third Éditions, La Saga Final Fantasy VII Remake propose une maquette complètement originale par rapport à ce qui se fait habituellement chez Third Éditions. Qui dit relecture d'un mythe dit maquette surprenante. À l'instar d'autres ouvrages proposés par l'éditeur sur d'autres opus de la saga Final Fantasy (je pense notamment à celui sur Final Fantasy VII original) Pierre Lovati s'éloigne de la structure académique de chez Third Éditions, à savoir la formule magique "Création, Univers, Décryptage" dont nous avons longuement parlé lors de notre entretien avec les fondateurs de la maison d'édition, cliquez-ici pour lire cet entretien). Pierre Lovati entend rendre hommage à la ville de Midgar du début à la fin de son livre en proposant une structure chapitrée, dont les chapitres portent le nom des différents lieux visités dans le jeu, pour son étude. Cet hommage à la ville du jeu est visible dès le sommaire du livre avec en prime un petit schéma qui fait office à la fois de plan de la ville mais aussi de plan du livre. Comme Final Fantasy VII Remake a pu digérer l'œuvre Final Fantasy VII originale durant plus d'une décennie pour travailler à partir de son essence même, on sent que l'auteur du livre a lui aussi pu digérer cette œuvre durant de nombreux mois pour en proposer un ouvrage entièrement pensé pour l'analyser et lui rendre hommage.

Pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai jamais joué à Final Fantasy VII original et Final Fantasy VII Remake a été mon premier Final Fantasy. J'ai littéralement adoré le jeu à tel point qu'en attendant la sortie de sa suite Final Fantasy VII Rebirth en février prochain , je me suis lancé dans une nouvelle partie. Me relancer dans ce jeu avec cette fois-ci l'ouvrage de Pierre Lovati et sa très belle plume n'a fait que renforcer mon amour pour ce jeu et cet univers. Excellent compagnon de route, je me suis surpris à prendre un malin plaisir à faire mon chapitre quotidien du jeu puis de me lancer avant de me coucher dans la lecture de mon chapitre quotidien du livre. Grâce au travail titanesque de Pierre Lovati j'ai pu en apprendre plus sur le développement du Final Fantasy VII original sans pour autant être noyé d'informations sur un jeu que je n'ai jamais fait. J'ai pu comprendre à quel point ce remake transcendait et réinventait avec brio le jeu sur lequel il se base grâce notamment à quelques éclaircissements sur l'équipe de développement de ce remake. J'ai ainsi pu apprendre qu'une bonne partie de l'équipe originale de développement du "premier" Final Fantasy VII était revenue au travail sur ce remake et comprendre ainsi pourquoi le résultat est aussi fidèle tout en étant extrêmement différent.

Sans être aussi cryptique qu'un Dark Souls, le remake de Final Fantasy VII possède néanmoins quelques zones d'ombres qui méritent d'être éclaircies. Je pense notamment aux événements qui diffèrent entre l'original et cette relecture mais aussi à tout ce qui est relatif à l'univers du titre. Si je me doute bien que moi, n'ayant pas fait l'original, je suis passé à côté de nombreux points qui ont pu être mis en évidence à la lecture de cet ouvrage, je suis tout à fait persuadé que même en connaissant la saga Final Fantasy VII (j'entends ici toutes les œuvres, vidéoludiques ou autres, qui entourent ce jeu) sur le bout de doigts, Pierre Lovati saura vous en apprendre plus sur ce monde grâce à ses recherches et à ses réflexions. Des éléments cruciaux du jeu, telle que l'apparition à certains moments-clés de silhouette fantomatique, y sont abordés et cela permet d'ajouter du contexte et plus d'éclaircissements à un jeu plutôt bien rempli et très sujet aux théories. C'est aussi un livre rempli d'anecdotes sur le développement de ce projet ambitieux qui en parle de sa globalité, de son annonce à sa sortie en passant par son marketing. Je ne connaissais pas le travail de Pierre Lovati sur Youtube (il possède une chaîne dont je vous met le lien en fin d'article), je savais que sa plume analytique existait quelque part sous forme vidéo ou sous forme papier et je suis ravi d'être passé par cet ouvrage pour découvrir son travail de qualité. C'est véritablement quelqu'un de passionné et de passionnant.

Sa plume est ici ponctuée de véritables citations (que ce soit des propres personnages du jeu dans celui-ci ou bien des développeurs) qu'il s'applique à commenter pour leur donner une lumière nouvelle et des éclaircissements souvent aussi bienvenues que philosophiques. C'est la première fois que je vois un ouvrage de chez Third Éditions dans lequel je vois autant d'images d'illustrations (hors ouvrages spéciaux tels les The Hearts of ou bien le livre sur les jaquettes de jeux Game Boy) et il faut dire que cela rend la lecture encore plus plaisante. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'usage de véritables photographies pour pousser l'analyse plus loin avec un support visuel, notamment lors de l'étude de la signification derrière le passage dans l'église abandonnée avec Aerith au premier tiers du jeu.

Le titre La Saga Final Fantasy VII Remake sous-entend bien que plusieurs ouvrages (probablement trois) sont prévus par l'auteur et Third Éditions pour étudier ce phénomène qu'est ce retour de Final Fantasy VII sous le feu des projecteurs. Si j'étais plutôt emballé par l'arrivée imminente de Final Fantasy VII Rebirth dans quelques semaines , je peux vous assurer que la lecture de ce livre m'a consolidé dans mon envie d'y jouer et a appuyé à ma place sur le bouton précommande du jeu. J'ai presqu'autant hâte de jouer à ce jeu que de découvrir le second livre de Pierre Lovati chez Third Éditions dont la plume m'a, je dois dire, scotché. Vivement La Saga Final Fantasy VII Rebirth.

Étant autant vidéaste que professeur à l'université, cette double casquette se ressent bien dans la plume de l'auteur et dans sa façon, très pédagogique mais néanmoins assez poussée, de nous livrer une analyse claire et étayée de ce jeu. C'est un plaisir de lire son livre mais je recommande néanmoins sa lecture à ceux qui ont au moins apprécié le jeu et qui veulent en savoir plus. Si ce Remake n'est pas disponible sur Nintendo Switch, l'espoir est permis après les rumeurs de son arrivée sur la console succédant à la Nintendo Switch, les apparitions successives de Cloud puis de Sephiroth dans la saga Super Smash Bros. ouvrent une porte à l'arrivée de ce remake sur console Nintendo. BIen qu'il faille prendre cette possibilité avec des pincettes, Final Fantasy VII est disponible sur Nintendo Switch , la disponibilité de ce Remake sur PC ouvre encore plus cette hypothèse. Qui vivra verra, mais si jamais cette possibilité se concrétisait, nous vous recommanderons alors de ne pas oublier l'existence de ce livre, tant celui-ci complète à merveille le jeu sur lequel il porte.

Analyse poussée, méthodique et sourcée de ce jeu, ce livre n'est pas qu'un simple compagnon de route remplie d'astuces ou d'une liste d'easter eggs présents dans le jeu ou bien encore un détail de toutes les stratégies de combats à adopter lors des différentes confrontations. Ce livre est une nouvelle façon d'aborder Final Fantasy VII Remake en tant que jeu, en tant que phénomène de société mais surtout en tant qu'œuvre d'art à part entière. Du haut de ses 336 pages, ce livre est une mine d'or d'informations et une pépite d'analyse sur un jeu qui en aura marqué plus d'un. Moi le premier.

