La Nintendo Switch OLED fait ses premières apparitions publiques

Trois mois à peine, après avoir été officialisée, Nintendo Switch (modèle OLED) s'apprête à sortir et à agrandir la famille des consoles Nintendo Switch. Amélioration du modèle de base, la embarque cependant les mêmes composants mais propose un écran plus grand de meilleure qualité, un large support ajustable et est accompagnée d'une nouvelle station d'accueil incluant un port Ethernet. En France, la campagne de promotion a déjà commencée à la télévision avec la diffusion d 'un premier spot de pub et au Japon, on découvre que la console a commencé à se montrer auprès du grand public dans les magasins notamment dans le store de Nintendo à Tokyo. En témoigne de nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux et réunies par le site Nintendo Life. Si les previews (dont la nôtre) sont pour le moment plutôt bonnes, il reste important que les joueurs puissent approcher le nouveau modèle pour qu'ils puissent apprécier- ou pas, les améliorations proposées. La console devrait d'ailleurs faire son apparition dans les magasins du monde entier d'ici peu... Alors, allez-vous craquer ? Ou allez-vous passer votre tour ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain, le même jour que Metroid Dread. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale et notre preview complète.

The Switch OLED is on display at Nintendo TOKYO. The screen looks very vibrant and the smaller bezel is a nice step up. pic.twitter.com/Adu88PMHFU — Alex Aniel (@cvxfreak) September 18, 2021

Source : Nintendolife